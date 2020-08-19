В Кремле пообещали пока не отправлять военную помощь в Беларусь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у РФ есть обязательства о военной помощи Беларуси в рамках международных договоров, но сейчас потребности в такой помощи нет. Об этом пишет «Медуза».



На вопрос, в какой ситуации Москва может оказать военную помощь Минску, Песков ответил, что гипотетически рассуждать об этом невозможно.



Представитель Кремля также сказал, что Россия признает результаты президентских выборов в Беларуси и считает все происходящее в этой стране ее внутренним делом. При этом он подчеркнул, что предпринимаются попытки внешнего вмешательства в события в Беларуси. Кто именно их предпринимает, Песков не уточнил.

После переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 14 и 15 августа Кремль сообщал, что Москва готова оказать содействие Минску «в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации договора о коллективной безопасности».



Лукашенко 19 августа заявил, что на территории Беларуси нет иностранных войск.

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