Украина выходит еще из нескольких договоров в рамках СНГ

Украина выходит из семи международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств (СНГ) в области гражданской авиации. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.



«Это, в первую очередь, ответ на нарушение Россией норм международного права, аннексии наших территорий», — прокомментировал решение премьер-министр Денис Шмыгаль.



Он уточнил, что с 2014 года Госавиаслужба вынесла 107 тысяч постановлений о наложении штрафов на 14,5 миллиарда гривен за то, что российские авиакомпании летают над территорией аннексированного Крыма. «Понятно, что в такой ситуации ни о каком сотрудничестве со страной-агрессором речи быть не может», — подчеркнул премьер.



Речь идет о таких документах:

Решение о создании межгосударственной консультативного совета «Радионавигация»;

Соглашение о Дальнем радионавигационном обеспечении в Содружестве независимых государств;

Соглашение об практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации;

Соглашение о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации;

Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства;

Меморандум о принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации;

Решение о реформировании межгосударственной консультативного совета «Радионавигация».

Украина с 2014 года постепенно выходит из СНГ. Страна перестала платить взносы, а правительство с парламентом ежегодно принимают по несколько решений о выходе из какой-нибудь структуры СНГ.



На прошлой неделе Украина вышла из нескольких соглашений о приграничном сотрудничестве. В прошлом году государство прекратило сотрудничать с членами-участницами СНГ по вопросам внешней экономики. Тогда же был разорван Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.



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