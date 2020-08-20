За минувшие сутки в Украине выявлено 2 134 заболевших коронавирусом, что стало абсолютным антирекордом за время пандемии. Кроме того, зафиксировано наибольшее число умерших из-за COVID-19 за сутки — 40 человек.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.



Он уточнил, что за сутки госпитализировали 407 заразившихся коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели 704 пациента.



За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 98 537 человек. Из них 59 441 пациент выздоровел, а 2 184 человека умерли.



Наибольшее число заболевших коронавирусом за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (242), в Киеве (227), в Черновицкой (189), во Львовской (183), Ивано-Франковской (168) областях.



Предыдущий суточный антирекорд по числу заболевших был установлен вчера — 1 967 человек.