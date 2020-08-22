Зеленский: Рано говорить о смене площадки для переговоров ТКГ

Президент Владимир Зеленский считает, что говорить о замене Минска для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) рано и неправильно. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы благодарны каждой стране, которая нам предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все разговоры в формате "Минска" происходят в видеоформате из-за Covid, потому я считаю, что от площадки или от города или места это не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в ТКГ. Потому я думаю, что очень рано говорить о смене города и мне кажется, что неправильно особенно сейчас этой делать», — сказал он ходе интервью телеканалу «Украина 24» в субботу.



Президент подчеркнул, что не видит «содержания для смены», и «сейчас это не является приоритетным вопросом».



В то же время, Зеленский назвал главу делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина «профессиональными, мощными украинскими дипломатами с четко проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной».



«Леонид Макарович — один из лучших дипломатов украинской современности. Я это знаю. Я не просто уверен, я это видел. Он очень энергичный человек. Я сейчас вижу, как он поднимает Минск под его руководством. И, действительно, мы уже о некоторых вещах договорились», — добавил глава государства.



Президент назвал Кравчука «лицо нашей сегодняшней группы».



«Лицо украинской дипломатии. Лучшего у нас нет», — подчеркнул он.



Зеленский отметил, что Фокин «тоже на месте».



«Потому что той стороне также важно видеть человека, который с Донбасса. Да, с Донбасса, да, с проукраинского Донбасса, украинского Донбасса, если правильно выражаться. Потому мне кажется, что это правильный, опытный дипломатический баланс, который сегодня председательствует от Украины в ТКГ», — сказал он.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук допустил перенос площадки для переговоров из Беларуси в Швецию, если возможность проводить встречи в Минске из-за протестов пропадет.