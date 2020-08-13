Кравчук допустил перенос из Минска переговорной площадки по Донбассу

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук допускает перенос площадки для переговоров из Беларуси в Швецию, если возможность проводить встречи в Минске из-за протестов пропадет.



«Беларусь участия в Трехсторонней группе не принимает. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место. Сначала были не минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно», — сказал Кравчук в интервью «Украинскому радио».



Ранее президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что минский переговорный процесс не остановится, несмотря на протесты в Беларуси после выборов главы государства. Следующее заседание ТКГ запланировано на 18 августа.



После начала пандемии коронавируса заседния ТКГ проходят в формате видеоконференции.