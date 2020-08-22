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Пушилин винит в долгах перед шахтерами коронавирус и отсутствие рынков сбыта

22 августа 2020, 17:09

Пушилин винит в долгах перед шахтерами коронавирус и отсутствие рынков сбыта

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин не смог назвать сроки погашения задолженности по зарплатам на шахте «Ясиновская-Глубокая» в Макеевке. 15 августа он посетил предприятие по случаю ввода в эксплуатацию новой лавы. О его поездке в Макеевку сепаратистский телеканал «Оплот ТВ» снял большой репортаж, который показал 21 августа.

Во время общения с сотрудниками шахты у Пушилина спросили, когда появятся средства для выплаты долга по зарплатам.

«Мы стараемся исправить ситуацию. Сейчас определенные переломные моменты, которые происходят... В данной ситуации ни министерство, ни правительство, ни администрация деньги не прячут, а комплекс сложностей, который заставлят идти нас по модернизации», — сказал Пушилин.

По его словам, ситуация с задолженностью на шахтах в отдельных районах Донетчины «исчисляется не неделями, а по месяцу-два, а где-то и больше».

«Вопрос же в том, чтобы уголь не только добывать, но и была возможность сбывать. Мы знаем, почему наш уголь с трудом продавался. Те собственники предприятий, которые сейчас нам абсолютно не друзья, устанавливали дополнительные преграды по всем направлениям, куда мы вывозили уголь», — заявил глава формирования.

Пушилин утверждает, что проблема в угольной отрасли «обострилась» из-за пандемии коронавируса — произошло снижение энергопотребления, в связи с чем упал спрос на сырье для электростанций.

Он также выразил уверенность, что «шаги в обозримом будущем позволят не допускать разговоров о заработной плате».

На сайте подконтрольного группировке предприятия «Макеевуголь» говорится, что в июле предприятие добыло 8815 тонн угля, выполнив план почти на 114%.

При этом пресс-служба «Макеевугля», освещая темы общения Пушилина с трудовым коллективом, умолчала о вопросе про задолженность перед предприятием.

Вслед за захватом украинских государственных угольных предприятий, в марте 2017 года «ДНР» захватила все частные промышленные объекты на подконтрольной ей территории, лишив собственников возможности управлять предприятиями. Шахты были переведены под контроль пяти угольных предприятий «ДНР».

Уголь, который «ДНР» добывает в ОРДО, незаконно вывозится в Россию.

ТЕГИ

Места
Макеевка Макеевуголь

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