Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Марина Сорока.



По ее словам, у Тимошенко температура до 39 °C, состояние оценивается как тяжелое.



«РБК-Украина» со ссылкой на свои источники сообщает, что вместе с Тимошенко коронавирусом заболели и другие члены семьи - дочь Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин.



Где и когда именно заболела Тимошенко - пока неизвестно.



В Украине за последние сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.