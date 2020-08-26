СБУ задержала интернет-агитаторов «ДНР» в Мариуполе

Сотрудники Службы безопасности Украины заявили о блокировке деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало «министерство информации» группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
По информации СБУ, в группу входило 5 жителей Мариуполя. «По указаниям кураторов они систематически размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя в местных сообществах с более чем 150 тысячами пользователей», — отмечается в сообщении.
Там добавили, что интернет-агитаторы оправдывали российскую агрессию против Украины, популяризировали «Л-ДНР», которые признаны террористическими организациями в Украине, и отделение юго-восточных областей страны. Также подчеркивается, что злоумышленники призвали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения.
Сейчас деятельность сети заблокирована. СБУ опубликовала фотографии трех задержанных. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию их сообщников.
В СБУ пояснили, что такие действия квалифицируются как преступления против основ национальной безопасности. За деятельность, направленную на свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, предусмотрена уголовная ответственность.
Смотрите также: