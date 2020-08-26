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Кравчук: Я общался с членами «Л-ДНР» на заседании ТКГ. Но Украина делает вид, что их нет

26 августа 2020, 14:24

Кравчук: Я общался с членами «Л-ДНР» на заседании ТКГ. Но Украина делает вид, что их нет

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что общался с членами группировок «ДНР» и «ЛНР» на заседании ТКГ 19 августа, которое состоялось в формате видеоконференции.

«Там были представитель от Луганска и представитель от Донецка. Собственно говоря, они там всегда присутствуют. Это мы делаем вид, что их там нет», — сказал Кравчук журналистам, передает корреспондент «Новостей Донбасса». 

На уточняющий вопрос, идет ли речь о представителях «Л-ДНР», глава украинской делегации в ТКГ ответил: «Безусловно».

Кравчук напомнил, что подписи тогдашних глав «Л-ДНР» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого стоят в документе 2015 года — Комплексе мер по выполнению Минских соглашений. 

«Говорить о том, что мы с ними не общаемся... Ну а как бы они подписали, а с ними не общались? Не надо играться в политику, нужно реально на нее смотреть. Они там были и были на нашей встрече ТКГ недавно. Я с ними общался», — добавил он

В Трехстороннюю контактную группу формально входят представители Украины, России и ОБСЕ. Однако в заседаниях принимают участие и члены «Л-ДНР» в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Замглавы украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников рассказывал, что «Л-ДНР» туда приглашает ОБСЕ, которая является модератором переговоров. В самой ОБСЕ называет этих людей теми, кому «принадлежит фактический контроль» над неподконтрольными Киеву территориями.

В мае украинская сторона ввела в свою делегацию представителей ОРДЛО из числа донбасских переселенцев. Резников говорил, что это сделано, чтобы разрушить монополию на участие в качестве представителей ОРДЛО членов группировок «Л-ДНР», которые подчиняются России.

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