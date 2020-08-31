Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
В последние воскресенье августа отмечаются День города Донецка и День шахтера. Накануне группировка «ДНР» отменила запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе. «Новости Донбасса» посмотрели, как прошел праздник в центре города.
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