В «ДНР» рассказали, почему не выплачивают рабочим зарплату

Исполняющий обязанности «директора» компании «Внешторгсервис» Виктор Николаенко и так называемый «мэр» Макеевки Сергей Голощапов во время встречи с сотрудниками ПАО «Ясиновский коксохимический завод» рассказали почему не могут погасить задолженность по зарплате. Об этом пишет Telegram-канал Dontel со ссылкой на имеющуюся в распоряжении аудиозапись собрания.



Причинами задержек по выплатам Николаенко назвал непризнанность «Л-ДНР», международные санкции, простои, аварии, падение продаж, пандемию коронавируса.



«Пока есть Минские соглашения, пока их не выполнят или пока не будет признания "Л-ДНР" другими государствами, эта ситуация не изменится», — сказал он.



Он пообещал, что до 20 сентября будут выплачены все долги рабочим Ясиновского коксохима.



Отмечается, что по состоянию на 31 августа долги по зарплатам на филиалах ВТС следующие:

Донецкий металлургический завод - отдали 10 % за июнь;

Енакиевский металлургический завод - отдали 56% за июнь;

Макеевский металлургический завод - отдали 60% за июнь;

Енакиевский коксохимпром - отдали 40% за июнь;

Харцызский трубный завод - отдали 10 % за июнь;

Ясиновский коксохимический завод - отдали 40% за июнь;

Макеевский коксохимический завод - отдали 40% за июнь;

Комсомольское рудоуправление - отдали 10% за июнь;

Алчевский металлургический завод - отдали 72% за июнь;

Стахановский завод ферросплавов - закрыли май;

Докучаевский флюсо-доломитный комбинат - отдали 10% за июнь.

Ранее сотрудники коксового цеха Алчевского металлургического комбината написали коллективное обращение, в котором призвали руководство погасить остаток за май, а также в полном размере выплатить зарплату за июнь и июль и пригрозили забастовкой.