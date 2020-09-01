«ДНР»: Три человека погибли на «копанке» под Шахтерском

Три человека погибли на «копанке» в Шахтерском районе на подконтрольной группировке «ДНР» территории.



Как сообщает пресс-служба «МЧС ДНР», инцидент произошел между селами Михайловка и Новоорловка 31 августа на открытой территории в «нефункционирующей горной выработке». Погибли три человека 1966, 1969 и 1972 годов рождения.



По данным «МЧС», горноспасатели проводили замеры газовой обстановки в выработке, в 15 — 18 метрах от устья выработки обнаружили и выдали на поверхность погибших, которые не являлись работниками выработки.



Отмечается, что привлекалось 10 единиц техники и 45 спасателей.