На Донбассе начался учебный год по обе стороны конфликта. И на фоне COVID-19

Учебный год в Донецкой области начался по обе стороны линии соприкосновения. Однако в этот раз школьные линейки проходили в усеченном формате из-за угрозы COVID-19.



В торжественных мероприятиях, как правило, участвовали ученики первых и последних классов.



На подконтрольной Украине территории Донецкая облгосадминистраци в своих сообщениях 1 сентября сделала акцент на открытии двух обновленных школ в Селидово и Красногоровке в рамках государственной программы «Большое строительство».



Отремонтированные учебные заведения посетили министр развития громад и территорий Алексей Чернышов и председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Всего в регионе к 1 сентября было отремонтировано 5 школ.

На неподконтрольной группировке «ДНР» территории сепаратистский сайт ДАН опубликовал фоторепортаж со Дня знаний в лицее № 1 в центре Донецка.

По обе стороны линии соприкосновения были введены дополнительные санитарно-эпидемиологических меры для предотвращения коронавирусной инфекции. При этом ученикам и педагогам разрешили не носить маски в классах.



При этом соблюдения норм предосторожности из-за COVID-19 не наблюдалось на церемонии посвящения в студенты в подконтрольном «ДНР» Донецком национальном университете. Отмечается, что в мероприятии перед зданием главного корпуса вуза приняли участие более 5 000 первокурсников. При этом социальная дистанция не соблюдалась.

На подконтрольной Украине части Донецкой области в первый класс пошли более 16 тысяч детей. По данным «ДНР», на подконтрольной ей территории впервые пошли в школу свыше 14 тысяч детей.