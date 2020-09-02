ОБСЕ обнаружила новые траншеи возле Ужовки и Водяного в Донецкой области

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ обнаружила недавние продления траншей возле Ужовки и Водяного в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«29 августа примерно в 3 км к северо-западу от н. п. Ужовка (бывш. Ленинское; неподконтрольный правительству, 96 км к югу от Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 20- и 30-метровое продления (с юга на север и с востока на запад соответственно) существующей траншеи», — говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, траншеи принадлежат вооруженным формированиям.



Кроме того, 29 августа на расстоянии около 500 м к юго-западу от вышеупомянутой траншеи и приблизительно в 2 км к востоку от н. п. Водяное беспилотник обнаружил 20- и 40-метровое продления существующей траншеи.



По оценке СММ, они принадлежали Вооруженным силам Украины.