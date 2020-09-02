По состоянию на утро 2 сентября, в Украине зафиксирован очередной антирекорд – 2 495 новых случаев инфицирования за сутки. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За этот период зафиксирован 51 летальный случай, выздоровели 1 015 пациентов.



Общее количество заболевших достигло 125 798 человек. Из них 58 817 пациентов уже выздоровели, а 2 656 умерли. Продолжают болеть 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.



Больше всего новых случаев за сутки обнаружено в городе Киеве (332) Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (203) областях.

