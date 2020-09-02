ООН известно о 450 случаях пыток в Беларуси, шесть человек пропали без вести

Эксперты ООН по правам человека сообщают о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси во время задержаний после президентских выборов. Об этом сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.



Кроме того, местонахождение и состояние здоровья, по крайней мере, шестерых человек неизвестны их родственникам.



Помимо этого, эксперты ООН получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие.



«Запрет пыток является абсолютным в соответствии с международным правом в области прав человека. Никакие обстоятельства, будь то внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут быть использованы для практики, терпимости или оправдания насильственных исчезновений. Власти Беларуси должны немедленно прекратить все нарушения прав человека и положить конец этой атмосфере безнаказанности», — подчеркнули эксперты ООН.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые выступления противников действующего президента, которые считают официальные результаты прошедших 9 августа президентских выборов недостоверными. Протестующие требуют проведения повторных выборов.



В период 9-11 августа силовые структуры проводили жесткий разгон акций протеста с использованием спецсредств — водометов, светошумовых гранат, применялась стрельба по протестующим резиновыми пулями.



В течение трех суток были задержаны около 7 тысяч человек, сотни пострадавших госпитализированы, несколько человек скончались. К настоящему времени неизвестно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие в отношении задержанных.