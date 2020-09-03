В Украине выявили 2430 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 2 сентября, в Украине выявили 2 430 заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Кроме того, вчера выздоровели 859 человек, а — 54 умерли.



За все время пандемии в стране зафиксировано 128 228 заболевших COVID-19. Из них 59 676 человек уже выздоровели, а 2 710 заболевших скончались. Продолжают болеть 65 842 человека, что на 1 517 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (301), Тернопольской (242), Львовской (209), областях, а также в Киеве (280).



Днем ранее был зафиксирован антирекорд — 2 495 заболевших за сутки.