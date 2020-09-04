За сутки в ОРЛО — один человек умер, еще у 21-го подтвердили COVID-19

В отдельных районах Луганской области зарегистрировали один летальный случай и 21 новый случай заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



По состоянию на утро 4 сентября формирование признает 725 случаев COVID-19. Из них 622 человека выздоровели, 19 — умерли.



Последний летальный случай произошел в ОРЛО вчера, 3 сентября. Подробности не сообщаются.



Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.