Встречи глав МИД и советников «нормандской четверки» планируются в сентябре. Резников надеется, что осенью пройдет и саммит лидеров

Встреча министров иностранных дел стран-участниц «нормандской четверки» планируется в сентябре, после встречи советников лидеров стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«План заключается в том, чтобы министры встретились после того, как встретятся советники лидеров Нормандского формата. По состоянию на сейчас встреча советников запланирована, ведется активная подготовка к ней», — сказал он во время онлайн-брифинга.



По словам Кулебы, если на встрече советников не произойдет ничего форс-мажорного, то будут созданы условия и для встречи министров иностранных дел.



Он отметил, что главы МИД по-прежнему готовы встретиться в сентябре. «И я, и мои немецкий и французский коллеги, настроены на проведение этой встречи в сентябре. И насколько меня проинформировали мои коллеги, которых я упомянул, российский министр Сергей Лавров также не отрицает против проведения такой встречи», — сказал Кулеба.



В свою очередь вице-премьер Алексей Резников рассчитывает, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии по Донбассу пройдет этой осенью.



«Мне кажется, я оптимист вообще по жизни, и оптимистично смотрю на то, что такая встреча в Берлине лидеров Нормандского формата абсолютно вполне вероятна этой осенью», — сказал Резников на брифинге, который транслировал телеканал «Украина 24».



При этом вице-премьер отметил, что для проведения саммита еще необходимо выполнить много работы.