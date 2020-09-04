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Рада может разрешить ЦИК проводить опросы общественного мнения в день выборов

04 сентября 2020, 17:06

Рада может разрешить ЦИК проводить опросы общественного мнения в день выборов

В Верховную Раду внесли законопроект №4043, который разрешит Центральной избирательной комиссии проводить опрос общественного мнения в день голосования на общегосударственных или местных выборах на всей территории Украины или отдельных ее территориях.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов фракции «Слуга народа», в том числе глава партии Александр Корниенко.

Сегодня, 4 сентября, парламентский комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления поддержал законопроект, сообщил член комитета Роман Лозинский (фракция «Голос»). Далее должно произойти включение документа в повестку дня сессии Рады.

Согласно законопроекту, ЦИК организовывает подготовку и проведение общественного мнения в случае, если Кабинет министров Украины принял решение о таком опросе.

В текущем тексте законопроекта указано, что в такой опрос не могут быть включены вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий, выборов на таких территориях, экономическое взаимодействие с этими территориями, порядок управления этими территориями, а также вопросы амнистии и взаимодействия с государством, которое признано Верховной Рады государством-агрессором или государством-оккупантом.

Несмотря на это, против законопроекта выступает фракция «Голос». Там заявляли, что власть пытается «провести референдум об особом статусе на Донбассе». Также там говорят, что нельзя проводить такие опросы без принятия закона о референдуме.

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