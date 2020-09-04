Как Луганщина справляется с очередными масштабными пожарами ►

Луганщина третьи сутки пытается справиться с масштабными пожарами. Огнем охвачено более тысячи гектаров леса. 350 - возле Станицы Луганской и 950 гектаров возле населенных пунктов Лобачево и Лопаскино.



Пожарные готовы к эвакуации населения, но пока в этом нужды нет. Пострадал только один жилой дома, хозяева которого находятся сейчас в Киеве. Им выплатят компенсацию — 300 тысяч гривен. Остальные жители Станицы Луганской и Лопаскино, собрали тревожные чемоданы, но покидать свои дома не хотят, надеясь и своими руками спасать жилье от огня.



Среди местных пострадавших нет. Однако во время пожара погиб военнослужащий Артем Бондаренко, бойца нашли под завалами сгоревшего блиндажа. Еще двое получили серьезные ожоги и сейчас находятся в больнице Днепра.



По данным штаба Операции объединенных сил характер возникновения эпицентров горения и их распространения свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился в нескольких местах одновременно.