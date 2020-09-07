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СМИ: Захарченко хотел передать Путину компромат на Курченко, но не успел — его убили

07 сентября 2020, 17:40

СМИ: Захарченко хотел передать Путину компромат на Курченко, но не успел — его убили

Убитый глава группировки «ДНР» Александр Захарченко собирал компромат на олигарха Сергея Курченко, который контролирует основные промышленные предприятия на неподконтрольной Украине части Донбасса, чтобы передать его президенту России Владимиру Путину, но не успел это сделать. Об этом пишет российское издание Baza со ссылкой на неназванные источники из числа окружения Захарченко, российских и «республиканских» силовиков.

Эти документы, часть которых опубликовала редакция, Захарченко хотел передать Путину в качестве доказательства того, что деятельность Курченко идет в ущерб экономике «ДНР», и России. Это внутренняя финансовая документация «Газ-Альянса» и других компаний Курченко, реализующих продукцию предприятий Донбасса. При этом вся прибыль выводилась в офшоры, а не возвращалась в «бюджет ДНР».

По данным Baza, Захарченко предпринял несколько попыток лично передать досье на Курченко президенту РФ.

В первый раз это могло произойти в конце 2017 года, когда Путин должен был принять участие в переговорах об обмене пленными между «Л-ДНР» и Украиной. Однако тогда что-то пошло не так, и Путину пришлось отменить личную встречу с Захарченко, ограничившись телефонным разговором. После этого заключительный раунд переговоров прошел в Москве, но уже без президента РФ — вместо него был патриарх Русской православной церкви Кирилл.

Еще раз Захарченко хотел попробовать передать компромат на Курченко во время церемонии прощания с российским певцом Иосифом Кобзоном 2 сентября 2018 года. Однако доехать до Москвы глава «ДНР» не успел: 31 августа его убили в Донецке.

С весны 2017 года основные промышленные предприятия на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса находятся в зоне ответственности компании «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко. После событий на Майдане 2014 года Курченко скрывается от украинских правоохранителей в России.

Также на неподконтрльном Донбассе действует подконтрольная Курченко компания «Газ-Альянс», которая является экспортером угля. В ноябре 2019 года она утратила статус трейдера-монополиста.

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