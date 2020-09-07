Подрыв автоцистерны ВСУ на Донбассе: один военный умер в больнице

Военнослужащий, который получил ранения в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном устройстве, в воскресенье, 6 сентября, умер в больнице. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



«С грустью сообщаем, что от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего», - говорится в сообщении.



Вчера во время следования к одному из очагов пожара на Донбассе, военный автомобиль подорвался на неизвестном устройстве. Бойцов с ранениями различной степени тяжести эвакуировали в лечебное учреждение.