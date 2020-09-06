Двое бойцов ООС погибли при подрыве на мине в «серой зоне». Еще одного ранили боевики, нарушив «режим тишины»

Двое военнослужащих подорвались на минном поле боевиков, обходя очаг огня вблизи Верхнеторецкого Донецкой области. Об этом сообщает командование оперативно-тактической группировки «Восход».



Бойцы были отрезаны огнем от остального личного состава. Военные подорвались во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в «серой зоне».



Также командующий ООС Владимир Кравченко сообщил, что сегодня боевики нарушили договоренности о полном прекращении огня, ранив украинского военного.



Отмечается, что боевики совершили прицельный обстрел из автоматического станкового гранатомета украинских позиций вблизи Красногоровки на Донетчине.



В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции.



Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.



«Сегодняшний обстрел еще раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет цели достичь мира», — заявили в командовании.



Там добавили, что Объединенные силы дают еще одну возможность группировкам «ДНР» и «ЛНР» выполнить требования, которые были определены Трехсторонней контактной группой 22 июля, соблюдать полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.



В противном случае обещано открыть огонь в ответ из всех имеющихся сил и средств при следующем обстреле украинских позиций.

Напомним, что Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за угрозгруппировки «ДНР» об уничтожении украинских позиций вблизи Шум Донецкой области.



Перемирие на Донбассе действует с 27 июля.