В Донецкой области зарегистрировано 39 новых случаев коронавирусной инфекции. 23 из них — у игроков и персонала хоккейного клуба «Донбасс». Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



«Минимум на две недели приостановлены матчи плейоф Украинской хоккейной лиги, где клуб из Донецка должен сыграть с белоцерковским "Белым барсом"», — говорится в сообщении.



Таким образом, 21 новый случай в Дружковке, семеро в Мариуполе, шестеро в Краматорске, по двое в Бахмуте и Покровске и один заболевший в Никольском районе. Среди них - трое врачей и двое детей.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины зафиксировано 1 675 заболевшего коронавирусом. Из них 1 081 человек выздоровел, а 24 — умерли. Продолжают лечение 570 пациентов.