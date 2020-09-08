Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова задержана на границе с Украиной. Вчера она пропала в Минске

Обновлено:
Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов в ночь на 8 сентября пересекли границу Беларуси с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничный комитет Беларуси.
Государственное агентство «Белта» утверждает, что оппозиционеры пытались незаконно покинуть территорию Беларуси. Колесникову задержали, а Родненков и Кравцов сейчас в Украине.
В телеграм-канале «Белты» опубликовано видео, на котором Иван Кравцов заявляет, что принял решение покинуть территорию Беларуси.
При этом провластные телеграм-каналы называют случившееся «прорывом» через границу. Один из них, телеграм-канал ATN_NEWS, опубликовал видео «прорыва»: на записи с камер наблюдения неопознанный автомобиль спокойно проезжает через пункт пропуска.
Утром 7 сентября Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов перестали выходить на связь. По словам очевидцев, люди в гражданской одежде и в масках схватили Колесникову в центре Минска и затащили ее в темный микроавтобус с надписью «Связь», после чего увезли в неизвестном направлении.
В силовых органах Беларуси говорили, что не знают о задержании Колесниковой.
Источник российского «Интерфакса» в окружении оппозиционеров с высокой долей вероятности предположил, что всех троих на границу доставили из СИЗО сотрудники белорусских спецслужб.
«Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову принудили покинуть страну», — сказал собеседник агентства.
Он также допустил, что спецслужбы Беларуси могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу.