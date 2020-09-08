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Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова задержана на границе с Украиной. Вчера она пропала в Минске

08 сентября 2020, 08:31

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова задержана на границе с Украиной. Вчера она пропала в Минске

Обновлено: 

  • Госпогранслужба Украины подтвердила, что Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу страны и находятся на пункте пропуска в Киевской области. При этом Мария Колесникова ни на один из пропускных пунктов Украины не прибывала.
  • Государственный пограничный комитет Беларуси подтвердил задержание Колесниковой.
  • Марию Колесникову пытались насильно депортировать из Беларуси, но она порвала свой паспорт, и пограничники не пропустили ее, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.
  • Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Родненков и Кравцов, сопровождавшие Колесникову, были выдворены из Беларуси. «Это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны», — подчеркнул Геращенко. По его словам, Колесникова помешала своей депортации. Замглавы МВД не уточнил, что сделала оппозиционерка.

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов в ночь на 8 сентября пересекли границу Беларуси с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничный комитет Беларуси.

Государственное агентство «Белта» утверждает, что оппозиционеры пытались незаконно покинуть территорию Беларуси. Колесникову задержали, а Родненков и Кравцов сейчас в Украине.

В телеграм-канале «Белты» опубликовано видео, на котором Иван Кравцов заявляет, что принял решение покинуть территорию Беларуси.

При этом провластные телеграм-каналы называют случившееся «прорывом» через границу. Один из них, телеграм-канал ATN_NEWS, опубликовал видео «прорыва»: на записи с камер наблюдения неопознанный автомобиль спокойно проезжает через пункт пропуска.

Утром 7 сентября Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов перестали выходить на связь. По словам очевидцев, люди в гражданской одежде и в масках схватили Колесникову в центре Минска и затащили ее в темный микроавтобус с надписью «Связь», после чего увезли в неизвестном направлении.

В силовых органах Беларуси говорили, что не знают о задержании Колесниковой.

Источник российского «Интерфакса» в окружении оппозиционеров с высокой долей вероятности предположил, что всех троих на границу доставили из СИЗО сотрудники белорусских спецслужб.

«Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову принудили покинуть страну», — сказал собеседник агентства.

Он также допустил, что спецслужбы Беларуси могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу.

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Мария Колесникова

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