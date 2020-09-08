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В Киеве избили бывшего политзаключенного Балуха

08 сентября 2020, 17:53

В Киеве избили бывшего политзаключенного Балуха

В ночь на вторник в Киеве неизвестные избили бывшего политзаключенного, общественного активиста Владимира Балуха. Об этом сообщил украинский режиссер Олег Сенцов.

По его словам, у Балух в сознании, у него сломана рука и ключица. Угрозы жизни нет.

В полиции Киева заявили, что создали следственную группу, которая устанавливает все обстоятельства избиения.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из «Гидропарка». Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты. Сейчас 49-летний пострадавший находится в лечебном учреждении, где ему оказывается помощь.

Владимир Балух — крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Был освобожден в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.

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