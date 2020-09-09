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В украинские вузы поступили около 1500 абитуриентов с оккупированных территорий

09 сентября 2020, 10:44

В украинские вузы поступили около 1500 абитуриентов с оккупированных территорий

Около полторы тысячи абитуриентов со временно оккупированных территорий зачислены в вузы на подконтрольной территории. Об этом в эфире телеканала «ДОМ» сообщила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

«Во время вступительной кампании главным вызовом было помочь абитуриентам выехать на территорию свободной Украины, вопреки многочисленным преградам, лжи и угрозам со стороны оккупантов», — сказала она.

В Украине вступил в силу закон, который позволяет абитуриентам из ОРДЛО поступить в любой украинский вуз без сдачи внешнего независимого оценивания. Также эти абитуриенты могут претендовать на бюджетные места в вузах, но соответствующее заявление в образовательный центр не позднее 22 августа. Поступить на платной основе по контракту можно до 23 октября.

Ни у детей из Крыма, ни у детей из Донбасса нет гарантированных бюджетных мест при поступлении по упрощенной системе. Они не подпадают под общий конкурсный отбор, а должны проходить конкурсный отбор по специальной квоте-2 между собой.

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