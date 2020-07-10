Президент подписал закон о поступлении без ВНО для выпускников из ОРДЛО и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей» № 744-ІХ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Этот документ расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. В частности, они смогут поступить в любого заведения высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.



Для указанной категории абитуриентов вступление происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО — по собственному выбору.



Ранее поступление по квоте предусматривался только для жителей временно оккупированного Крыма и г. Севастополя и только до ограниченного перечня высших учебных заведений.