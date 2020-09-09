В Мариуполе два класса ушли на самоизоляцию

В Мариуполе отправили на самоизоляцию два класса из-за риска заболевания коронавирусом. Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Кочурин, передает MRPL.CITY.



«За прошедшую неделю в двух учреждениях зафиксированы случаи. В одном – заболел один из педагогов. В другом – родитель ребенка. Классы переведены на самоизоляцию. 12 сентября проведем тестирование. Если все хорошо, дети вернутся к учебе», – рассказал он.



По его словам, в школах предпринимаются все меры, чтобы не допустить распространение COVID-19. На входе устанавливаются термосканеры, а помещения регулярно дезинфицируются.



В Мариуполе с начала пандемии зарегистрирован 341 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у десяти жителей.