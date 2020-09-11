В ОРЛО из-за коронавируса умер еще один человек. За сутки — 14 новых случаев

Еще один человек умер вследствие заболевания коронавирусом в отдельных районах Луганской области. Таким образом, группировка «ЛНР» признает 21 летальный случай в отдельных районах Луганщины с начала пандемии.



Кроме этого, за прошедшие сутки в ОРЛО коронавирус диагностировали у 14 человек.



По состоянию на утро 11 сентября «ЛНР» подтверждает 777 случаев заражения COVID-19, из которых 652 человека выздоровели.



Официальной информации о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.