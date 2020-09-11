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Глава Донецкой ОГА предложил уменьшить штраф за нарушение карантина, но сделать его выплату обязательной

11 сентября 2020, 11:40

Глава Донецкой ОГА предложил уменьшить штраф за нарушение карантина, но сделать его выплату обязательной

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко считает, что на законодательном уровне в Украине стоит уменьшить размер штрафа за нарушение карантинных ограничений. Вместе с этим также изменить судебную практику взыскания, сделав его оплату обязательной.

«Пусть этот штраф будет 500-1000 гривен, но будет системное привлечение лица за административное правонарушение», — сказал Кириленко во время пресс-дискуссии в рамках «Донбасс медиа форума».

По словам главы ДонОГА, этот вопрос уже поднимался на уровне Минздрава. Кириленко считает, что такие нововведения дисциплинировали граждан.

Сейчас штраф за нарушение карантина составляет 17 тысяч гривен для физических лиц. Протоколы о таких нарушениях составляют правоохранители. При этом суды часто принимают решение не накладывать штраф.

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