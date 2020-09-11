Вакцина против коронавируса: что известно о разработке? ►

С начала 2020 года весь мир ждет вакцину от коронавируса, которым за все время пандемии заражено уже более 27 миллионов человек. В работу по созданию вакцины включены ведущие фармацевтические компании мира и исследовательские группы. На сегодняшний день разрабатываются более 138 потенциальных препаратов. 34 вакцины-кандидата проходят клиническую оценку.



Китай и Россия одобрили вакцины, не дожидаясь результатов испытаний третьей фазы, несмотря на то, что эксперты говорят: поспешный процесс чреват серьезными рисками. Еще 9 вакцин — находятся на финальной стадии тестирования. Ученые каких стран выбились в лидеры и как скоро ее получат украинцы? Давайте разбираться! Смотрите видео «НД».