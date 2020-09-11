Госмолодежьжилье начало прием заявок на кредиты для покупки жилья переселенцами и участниками ООС

С 10 сентября переселенцы и участники боевых действий на Донбассе могут подавать заявления на получение льготного кредита на приобретение жилья. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



До конца года на эти цели предусмотрено 14,6 миллиона гривен, которые будут поровну разделены между переселенцами и участниками АТО/ООС.



Льготный кредит с процентной ставкой 3% годовых предоставляется сроком до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста.



Нормативная площадь жилья составляет 21 квадратный метр на одного человека и дополнительно 10,5 квадратных метра на семью.



В 2019 году льготные кредиты на приобретение жилья получили 198 семей, из них 98 семей ВПЛ и 100 семей участников АТО/ООС.



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