Оператор телеканала «ЛНР» умер от коронавируса. Часть сотрудников отправили на самоизоляцию

В подконтрольном группировке «ЛНР» Луганске от осложнений, вызванных коронавирусом, умер оператор «ГТРК ЛНР» Вадим Грищук. Об этом сообщила заместительница главного режиссера «ГТРК ЛНР» Елена Богдан на своей странице во «ВКонтакте».



Она отметила, что Грищук умер в больнице утром 10 сентября.

«ЛНР» по итогам вчерашнего дня сообщала об одном умершем от COVID-19.



Telegram-канал «Луганский инсайд» писал 8 сентября, что после обнаружения коронавируса у Грищука, еще троих сотрудников телерадиовещателя госпитализировали с высокой температурой. У одного из них уже подтвердили COVID-19.



По данным Telegram-канала, больше половины сотрудников были отправлены в оплачиваемый отпуск на неделю, им велели соблюдать режим самоизоляции. При этом отмечалось, что «заместитель министра связи» Юрий Першиков продолжает проводить совещания на территории «гостелерадиокомпании».



В струкутуру «ГТРК ЛНР» входит телеканал «Луганск 24» и четыре радиостанции:«Победа», «Свое радио», «Радио Республика», «Радио Вести плюс».



Эти вещатели о смерти своего сотрудника и карантинных мероприятиях в офисе «ГТРК ЛНР» не сообщили. При этом «Радио Вести плюс», судя по его публикациям во «ВКонтакте», в последние дни не приглашает гостей в студию, а включает их в эфир по телефону.