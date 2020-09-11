Макеевке «подарили» автобусы. Но они курсируют по городу с зимы

Фото: «администрация» города Макеевка

Компания «Мастер-Торг» отчиталась о подаренных Донецку и Макеевке автобусах MAN с механизмами для транспортировки людей с ограниченными возможностями. Пользователи соцсетей обратили внимание, что автобусы не новые и по маршрутам города ездят уже девять месяцев.



Об этих же автобусах писал в январе 2020 года сайт организации «Донецкая республика» и сайт «администрации» города Макеевка, где на фото показаны автобусы с идентичными подаренным номерами.



В компании признали, что транспорт не новый, а с января проходили тестовый режим, пишет сепаратистский ресурс DNR LIVE. Якобы автобусы были даны в аренду автопаркам Донецка и Макеевки, чтобы адаптировать их для работы на маршрутах.



ООО «Мастер-Торг» — фирма-монополист в сфере импорта и экспорта товаров на подконтрольной группировке «ДНР» территории, основанная в ноябре 2014 года в уже не контролируемой украинским правительством Макеевке. Учредителем значится Егурнов Дмитрий Алексеевич, однако в ходе одного из расследований журналисты польско-белорусского телеканала «Белсат» выяснили, что компанию «Мастер-Торг» создал и контролирует Александр Янукович — сын экс-президента Украины. Это подтвердил «Белсату», в частности, бывший полевой командир «ДНР» Александр Ходаковский.



Директор — Дмитрий Ергунов, макеевский бизнесмен. Также является директором российской фирмы ООО «Мастер-Трейд» и владеет сепаратистским информационным ресурсом «ТК Юнион».



Фото: «администрация» города Макеевка