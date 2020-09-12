За сутки в Донецкой области умерли четыре пациента с коронавирусом

В Донецкой области за минувшие сутки умерли четыре пациента с коронавирусом. При этом выявлено 84 новых больных COVID-19, среди них шестеро детей и четверо медработников. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Умерли: 80-летня жительница Марьинского района, 79-летний мариуполец, 63-летняя жительница Лиманской ОТГ и 63-летня жительница Покровска, главврач Покровской городской больницы Наталья Кандыбка.



23 новых случая выявили в Мариуполе, 20 в Краматорске, семь в Великоновоселковском районе, шесть в Славянске, пять в Марьинском районе, по три в Бахмуте, Белозерском, Николаевке и Черкасской ОТГ, по два в Угледаре, Доброполье и Александровской ОТГ, по одному Мирнограде, Торецке, Новогродовке, Святогорске и Константиновском районе.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявлено 2026 случаев COVID-19. Из них 1114 пациентов выздоровели, 29 — умерли. Продолжают болеть 883 человек.