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Кравчук: На инспектировании позиций ВСУ вблизи Шумов настаивал Козак

12 сентября 2020, 13:19

Кравчук: На инспектировании позиций ВСУ вблизи Шумов настаивал Козак

Провести инспекцию позиций ВСУ в районе поселка Шумы под Горловкой требовал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак на видеоконференции 9 сентября. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает «Сегодня».

«Я был удивлен, почему вдруг пришел на заседание г-н Козак. Он очень энергично, даже с нотками ультиматума сказал, что Украина должна в конце концов решить, будет она выполнять Минские соглашения или не будет. И причиной такого спича было то, что, мол, у села Шумы есть траншея, на которой украинские войска проводят инженерные работы», — рассказал Кравчук в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Украина предоставила видеозапись ОБСЕ, где зафиксировано, что новые работы там не вели, а траншея была вырыта еще до достижения договоренностей о прекращении огня 22 июля, однако боевики все равно потребовали провести наблюдательную миссию под Шумами.

По словам Кравчука, украинская сторона согласилась на ее проведение только при условии присутствия представителя ОБСЕ. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау в свою очередь дала согласие на одноразовое участие их наблюдателя.

Совместное инспектирование позиций ВСУ при участии представителей Украины в СЦКК, группировки «ДНР» и ОБСЕ должно было состояться 10 сентября в 14:00, но его отменили

«10 сентября в 2 часа дня должно было состояться совместное инспектирование. Но вдруг утром та сторона (представители ОРДЛО) выдвинула дополнительные условия, что, мол, еще три точки нужно исследовать, нужно провести новые наблюдения и составить некий протокол, о чем (ранее) не было и речи», — рассказал Кравчук, добавив, что Украина не согласилась на такие условия и взяла паузу.

«После этого начался прицельный огонь по тому пункту, где находилась миссия и представитель ОБСЕ. Это была не просто угроза, а реальные действия, стрельба. Нам быстро удалось предпринять шаги, которые обезопасили жизни этих людей», — отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Он также рассказал, что после обстрелов Украина отказалась выполнять новые требования и заявила о возвращении к теме инспектирования только после того, как подгруппа ТКГ по безопасности выяснит, кто и почему начал обстрел позиций под Шумами.

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Леонид Кравчук
Места
Шумы

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