Украина передаст в Гаагу доказательства вины РФ в «Иловайском котле»

Украина передала в Международный уголовный суд (МУС) свидетельства внесудебных казней украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево. В ближайшее время В МУС планируется передать и другие факты о военных преступлениях в ходе боевых действий в Иловайске. Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов сообщил в интервью «Радио Свобода».



Он рассказал, что в последнем информационном сообщении для МУС, помимо казней украинских военнослужащих, освещалась практика привлечения Россией к конфликту подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований.



Мамедов отметил, что в ближайшее время Украина передаст в Офис прокурора МУС еще один пакет доказательств совершения Россией военных преступлений.



«В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по "зеленому коридору" для ухода украинских сил под Иловайском», — сказал он.



По словам Мамедова, Офис прокурора МУС проводит предварительное изучение ситуации в Украине на основании информации украинской прокуратуры и правозащитных организаций. Расследование же будет открыто, если прокурор Офиса прокурора МУС найдет достаточные основания для этого.

Под юрисдикцию Международного уголовного суда подпадают геноцид, преступления против человечности, военные преступления, преступление агрессии.



С начала вооруженной агрессии России против Украины Офис генпрокурора предоставил МУС 15 информационных сообщений: 7 из них касаются Донбасса, остальные — Крыма.



Бои за Иловайск Донецкой области длились с начала августа по начало сентября 2014 года. Украинские защитники оказались окружены боевиками «ДНР» и российскими военными. Во время согласованного выхода из «котла» оккупанты открыли огонь по коридору, по которому выходили украинские бойцы. В результате обстрела погибли 366 бойцов, 429 получили ранения.