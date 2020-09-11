ГБР: Богдан на допросе заявил, что узнал о «сливе» операции с «вагнеровцами» из СМИ

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований заявил, что не имеет никаких данных о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства. Об этом сообщает пресс-служба ГБР по итогам допроса.



«На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации», — рассказали в ведомстве.



В свою очередь Богдан на брифинге после допроса заявил, что рекомендовал следствию ГБР допросить участников «известного совещания», которое состоялось в Офисе президента 22 или 23 июля этого года. Другие детали экс-глава ОП расглашать отказался, сославшись на тайну следствия.



Также он отметил, что его допросили в рамках так называемого дела «вагнеровцев».

На прошлой неделе ГБР сообщило, что вызвало Богдана на допрос в качестве свидетеля. Поводом, как отметили в ведомстве, послужило интервью бывшего главы Офиса президента Дмитрию Гордону, в котором он обнародовал информацию о якобы наличии тайных договоренностей нынешнего руководителя ОП Андрея Ермака с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с РФ, обмена пленными и других вопросов.



В этом интервью Бодан также заявил, что выманивание воевавших на Донбассе наемников ЧВК «Вагнера» в Беларусь было операцией спецслужб Украины и США. По его словам, спецоперацию разрушил телефонный звонок одного человека. Богдан отказался назвать имя этого человека, но отметил, что он из «самого ближайшего» окружения президента Владимира Зеленского.