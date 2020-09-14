На Луганщине задержали мариупольца, который был членом «ЛНР»

В Луганской области правоохранители задержали 33-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным членом группировки «ЛНР» в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



«Гражданин выполнял задачи пророссийских боевиков, одним из которых была охрана периметра Государственного института азотной промышленности, который был захвачен незаконными вооруженными формированиями так называемой "ЛНР" для размещения своего штаба», — говорится сообщении.



Открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.