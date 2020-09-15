Украина проведет военные учения при участии США. Они совпадут по времени с российскими «Кавказ-2020»

В Украине 22-25 сентября пройдут военные учения «Объединенные усилия-2020». Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Алексей Таран.



К учениям будет привлечено около 12 тысяч единиц вооружения и до 700 единиц военной техники. Примут участие более 100 военных частей, подразделений всех родов, видов войск.



Также к украинским учениям присоединяться военные подразделения вооруженных сил США и Великобритании. За их проведением будут наблюдать до 200 иностранных инструкторов, военных советников и наблюдателей.

В этот период, 21-26 сентября, масштабные военные учения под названием «Кавказ-2020» проведет Россия. Они будут проходить у границ Украины, а также в аннексированном Крыму и акватории Черного моря.



Украинские и зарубежные военные эксперты, а также официальные лица подчеркивали, что «Кавказ-2020» может обернуться вторжением в Украину.