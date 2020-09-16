«Полицию ДНР» обвинили в жестоком избиении задержанного. Там ответили: «упал с лестницы»

Члены «МВД» группировки «ДНР» в Харцызске избили местного жителя, задержанного за нарушение комендантского часа. Об этом заявила сестра задержанного Татьяна Джабраилова.



По ее словам, брата задержали 14 сентября в 23:05 возле дома на ул. Клары Цеткин.



«Говорят: "давай 800 рублей, и мы тебя отпустим" мой брат отказался платить, и был задержан... По дороге (в отделение «полиции», — прим.), мужчина рассказывал, что сейчас [брату] хотят приписать 185 статью за "неповиновение объясняя все тем, что брат держался за остановку, и не хотел следовать за ними в машину» , — написала Джабраилова во «ВКонтакте» .



Ночью Джабраилова вместе с «полицейскими» доставила в отделение «МВД» паспорт брата: «Сказали что утром будем все известно, и привезли нас домой».



Утром 15 сентября, как рассказывает девушка, из отделения «полиции» вернулся парень, которого задержали вместе с ее братом. По ее словам, обоих задержанных избили в отделении «полиции».



«Парень пришел весь избитый, и сказал, что мой брат при смерти, в тяжелом состоянии. И вообще не знает жив ли он. Рассказал, что вызвали скорую. Что врачи сказали, что у моего брата — угроза жизни... На что они сказали: "Да мы его сейчас отпустим и хай идёт"», — заявляет сестра задержанного.



«Они били его по 10 человек, всю ночь. Он харкал кровью, отбили все что можно, переломали все ребра, ребро повредило легкое, вся голова в шишках, сотрясение, полома нос, лицо все в ссадинах, на один глаз не видит, потому что он заплыл», — рассказала она.



Джабраилова уточнила, что сейчас ее брат находится в травматологическом отделении в тяжелом состоянии.



В «полиции ДНР» утверждают, что брат Джабраиловой «упал сам» и отказались предоставлять имена сотрудников, задерживающих мужчину.



«Врач на скорой сказал вообще "смотрите аккуратно, чтобы потом труп нигде не нашли"», — заявила девушка.



Джабраилов также опубликовала фотографию справки из Харцызской центральной городской больницы, свидетельствующую о следах избиения.

Источник: Танюша Джабраилова/VK

В свою очередь, в «МВД ДНР» опубликовали сообщение противоположное словам Джабраиловой. Там утверждают, что ее брат отказался предоставлять свои анкетные данные, нецензурно высказывался в адрес представителей «МВД», отталкивал их от себя и пытался бежать.



Со ссылкой на «очевидца» там также заявляют, что задержанный «бился головой об шкаф, пытался причинить себе травмы и угрожал правоохранителям ответственностью за эти действия». Там также утверждают, что травмы появились у задержанного из-за того, что он «упал с лестницы» при попытке самовольно покинуть здание «полиции».



На видео «МВД ДНР» мужчина, которого задержали вместе с братом Джабраиловой, подтверждает версию «полиции».



На видео также запечатлен момент, на котором задержанный бьет себя головой о шкаф.

В ночь с 19 на 20 июня «полиция ДНР» избила местных жителей Зугрэса за нарушение комендантского часа.