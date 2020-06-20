«Полиция ДНР» избила нарушителей комендантского часа в Зугрэсе

В ночь с 19 на 20 июня «полиция ДНР» избила местных жителей Зугрэса за нарушение комендантского часа. Видео потасовки опубликовали в телеграм-канале «Типичный Донецк».

На видео видно, что избиваемые не оказывают сопротивления, но в то же время полиция наносит удары по лицу и применяет удушающие захваты. Девушка, снимающая видео, просит перестать бить ее знакомых.



Так называемое «МВД ДНР» по данному факту опубликовало заявление. В нем говорится, что задержанные были в состоянии алкогольного опьянения, двое мужчин оказали злостное неповиновение и сопротивление, а один из задержанных подозревается в совершении преступления. Также там добавили, что «полицейские» получили телесные повреждения в виде ссадин и ушибов.



Сообщается, что данному факту «МВД ДНР» устанавливает правомерность действий сотрудников «полиции».

Напомним, в конце 2019 года группировка «ДНР» намеревалась отменить комендантский час если будет готова обеспечить безопасность на время его отсутствия.



Комендантский час действует на подконтрольной боевикам территории с 2014 года.