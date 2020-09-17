В Украине установлен очередной рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки

В Украине за сутки выявлено 3 584 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что стало новым рекордом за время пандемии. При этом 1 589 человек выздоровели, 60 ранее заболевших умерли.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.



За все время исследований в стране выявили 166 244 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 73 913 человек, а умерли — 3 400. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 88 931 человек, что на 1 935 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Харьковской (483), Тернопольской (390) областях, Киеве (379) и в Одесской области (325).



Днем ранее, 16 сентября, сообщалось о 2 958 новых инфицированных, 15 сентября говорилось о 2 905 заболевших, 14 сентября — о 2 462 инфицированных, 13 сентября — о 2 476, 12 сентября — о 3 103, 11 сентября сообщалось о рекордных на тот момент 3 144 выявленных инфицированных.



В статистике приводятся данные без учета неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.