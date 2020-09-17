Зеленский рассказал об «опасных» 3% земли Украины, которая охвачена войной

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на сентябрь 2015 года на 3% территории Украины ведутся военные действия. Об этом он сказал на пресс-брифинге во время визита на Львовщину.



Зеленский отметил, что вернулся из Австрии, где встретился с представителями бизнеса и призвал их инвестировать в Украину. По его словам, у тех, кто не был в Украине, из-за публикаций в СМИ сложилось ложное ощущение, что вся территория страны охвачена войной.



«Посмотрите, пожалуйста, на процент нашей земли, где у нас есть война. И кстати, у нас сильные военные, которые полностью обеспечивают безопасность для граждан Украины. И поэтому ты им рассказываешь, говоришь об опасных 3% нашей земли. Кстати, это 3% территории», — пересказал свой разговор с австрийскими бизнесменами Зеленский.



В феврале 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко в Генеральной ассамблее ООН сообщал о том, что 7% территории страны или 44 тысяч квадратных километров находится под оккупацией.



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