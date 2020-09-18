В Украине выявили 3228 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине выявлено 3 228 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. При этом 1 573 человек выздоровели, 68 ранее заболевших умерли.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.



За все время исследований в стране выявили 169 472 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 75 486 человек, а умерли — 3 468. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 90 518 человек, что на 1 587 больше, чем днем ранее.



Днем ранее, 17 сентября, сообщалось о 3 584 инфицированных коронавирусом, что стало абсолютным рекордом за время исследований.



В статистике приводятся данные без учета неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.