В СНБО пригрозили наказанием за насаждение «русского мира» через религию

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что накануне местных выборов наблюдается «активизация отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности».



«Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных «конференций», «круглых столов», «международных форумов», «крестных ходов» и тому подобное, — сказал Данилов, комментируя основные риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения местных выборов.



По его словам, цель таких мер — «продвижение идей так называемого «русского мира», оправдание российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды».



Данилов подчеркнул, что «подобная многолетняя деятельность спецслужб Российской Федерации в предыдущие годы» стала одним из основных факторов, которые сделали возможными временную оккупацию Крыма и части Донбасса.



«Организаторам различных "мирных форумов" хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что Аппарат СНБО Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации», — резюмировал секретарь СНБО.



Заявление Данилова прозвучало на фоне грядущего мероприятия в Святогорской лавре. На 21 сентября там запланирован форум «Люди мира», который инициирован Украинской православной церкви Московского патриархата. По словам организаторов, целью мероприятия является «включение в переговорный процесс на Востоке Украины всего общества, чтобы услышать мнения и сформулировать пожелания мирных жителей».