Новые карантинные зоны в Украине: часть Луганской области оказались «желтой»

С 21 сентября изменяется разделение Украины на зоны по уровню эпидемиологической опасности. Киев продолжает оставаться в «оранжевой» зоне, но в «желтой» зоне оказалась часть Луганской области.
Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 сентября.
Теперь «красный» уровень опасности будет устанавливаться в таких случаях:
А в «оранжевой» зоне дополнительно устанавливается такая норма: на массовом мероприятии или в любом заведении должна быть информация о площади и максимально возможном количестве посетителей.
В то же время теряет силу запрет на перевозку в общественном транспорте людей при заполняемости 50% сидячих мест.
Ниже приведен список районов и населенных пунктов Луганской области, которые находятся в «желтой зоне»:
В «зеленой» зоне действуют минимальные ограничения: обязательная маска в помещениях и общественном транспорте; проведение массовых мероприятий с ограничением на одного человека на 5 квадратных метров; и перевозки пассажиров только на сидячих местах.
В «желтой» зоне действуют все ограничения «зеленой», а также запрет посещения учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди.
В «оранжевой» зоне действуют все ограничения «зеленой» и «желтой» зон, а также запрет работы хостелов, спортзалов, учреждений культуры, ночных клубов и ограничения массовых мероприятий в расчете на одного человека в 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Наиболее жесткие ограничения в «красной» зоне. Там закрываются все учебные заведения, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, а еще прекращается работа общественного транспорта.