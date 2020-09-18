Новые карантинные зоны в Украине: часть Луганской области оказались «желтой»

С 21 сентября изменяется разделение Украины на зоны по уровню эпидемиологической опасности. Киев продолжает оставаться в «оранжевой» зоне, но в «желтой» зоне оказалась часть Луганской области.

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 сентября.



Теперь «красный» уровень опасности будет устанавливаться в таких случаях:

Загруженности более 75% больничных коек в течении 5 дней подряд; Превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за 14 дней более чем в 5 раз.

А в «оранжевой» зоне дополнительно устанавливается такая норма: на массовом мероприятии или в любом заведении должна быть информация о площади и максимально возможном количестве посетителей.



В то же время теряет силу запрет на перевозку в общественном транспорте людей при заполняемости 50% сидячих мест.



Ниже приведен список районов и населенных пунктов Луганской области, которые находятся в «желтой зоне»:

Лисичанск;

Северодонецк;

Беловодский район;

Марковский район;

Меловской район;

Станично-Луганский район;

Старобельский район;

В «зеленой» зоне действуют минимальные ограничения: обязательная маска в помещениях и общественном транспорте; проведение массовых мероприятий с ограничением на одного человека на 5 квадратных метров; и перевозки пассажиров только на сидячих местах.



В «желтой» зоне действуют все ограничения «зеленой», а также запрет посещения учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди.



В «оранжевой» зоне действуют все ограничения «зеленой» и «желтой» зон, а также запрет работы хостелов, спортзалов, учреждений культуры, ночных клубов и ограничения массовых мероприятий в расчете на одного человека в 20 квадратных метров и не более 100 человек.



Наиболее жесткие ограничения в «красной» зоне. Там закрываются все учебные заведения, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, а еще прекращается работа общественного транспорта.