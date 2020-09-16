Ограничения в «красной» зоне карантина теперь будут определяться совместно с регионом

Кабинет министров пересмотрел критерии нахождения регионов в «красной» зоне карантина в связи с коронавирусом. Об этом во время заседания правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Теперь «красный» уровень опасности будет устанавливаться в таких случаях:

Загруженности более 75% больничных коек в течении 5 дней подряд; Превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за 14 дней более чем в 5 раз.

Кроме того, «красный» уровень опасности в конкретном регионе, ограничения и их количество в нем будут определяться совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Перечень ограничений будет указан в постановлении Кабмина.



Допускается как одновременное закрытие всех сфер, так и постепенное ограничения конкретных сфер, которые в конкретном регионе приводят к всплеску коронавируса.



Также правительство разрешило работу заведений образования в «красной» зоне. Теперь решение о запрете работы будет приниматься государственной и региональной комиссиями ТЭБ и ЧС.



Кроме того, Кабинет министров разрешил перевозку в общественном транспорте более 50% посадочных мест и работу заведений культуры для «оранжевой» зоне.